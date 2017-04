Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"C’est plus de l’angoisse que du : ‘Hey, génial !’" En découvrant la chanson choisie par Florent Pagny pour sa battle, Nathalia ne cache pas sa surprise. Il faut dire que Maître Gims "ne fait pas partie de ce qu’écoute" la jeune femme qui a pourtant "des goûts musicaux éclectiques."

Valentin Stuff, son adversaire samedi soir, est lui aussi resté circonspect en découvrant le titre à reprendre : Je te pardonne du rappeur français en featuring avec Sia. "Je me demande vraiment ce qu’il attend Florent Pagny de moi dans cette battle. Moi, tout ce qui est vibes, R’n’B, ce n’est pas du tout ma spécialité", confie-t-il ainsi. "Florent Pagny, quand on lui a parlé du fait qu’on n’était pas très, très chaud, on avait vraiment l’espoir qu’il y avait une petite fenêtre qui s’ouvre comme ça, en mode tiens changeons", ajoute Nathalia.

Conscient des doutes de ses talents sur cette chanson qui a cartonné dans l’hexagone, Florent Pagny les rassure comme il se doit. "Vous deux, en reprenant YMCA et Pull marine, finalement vous devriez pouvoir intégrer une histoire comme celle-ci (…) On va trouver le confort de l’un et l’autre. L’intérêt, c’est d’avoir un truc qui fonctionne, agréable à vivre et à partager. On va faire tout ce qu’il faut. Ce n’est pas pour vous mettre dans l’embarras", explique-t-il ainsi.

Malgré les doutes et l’angoisse, les deux talents réussissent à revisiter totalement le titre de Maitre Gims. Ils offrent une prestation qui envoûte aussi bien les coachs que les talents volés qui suivent avec attention cette battle. Alors que Nathalia lui lance avec humour, à la fin du duel : "Merci d’avoir choisi cette chanson improbable", Florent Pagny réplique : "Cette chanson improbable que vous avez rendue encore plus belle." Une version toute en douceur qui restera dans les annales. d