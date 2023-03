Ils ne seront pas en finale malgré leur talent !

Certains talents sont restés aux portes de la grande finale de The Voice ! MYTF1 revient avec vous sur ces voix mémorables qui ne seront plus de la partie.

Dans The Voice, les règles sont claires. Pour accéder aux demi-finales, il faut convaincre les coachs, qui ont 50 points à dispatcher entre les deux talents, et le public qui lui en possède 100. Certains talents aux voix magnifiques se sont donc arrêtés aux portes de la finale. Il s’agit d’Amandine, de Sol, des Arcadian et d’Anahy.

Amandine et sa reprise de Serge Lama

Amandine nous a bluffés ce soir en interprétant une chanson de Serge Lama « D’aventure en aventure » Une prestation qui a plu aux coachs, et qui a montré une nouvelle facette de sa personnalité mais qui malheureusement n’a pas fait le poids face à la reprise de Slimane.



Sol sur du Amy Winehouse

Malgré sa reprise sensationnelle d’Amy Winehouse, Sol nous a quittés ce soir. Si sa prestation a beaucoup plu, elle n’a pas suffi pour continuer l’aventure ce soir. C’était donc la dernière fois que Sol tentait sa chance. Il a laissé sa place en finale à Clément Verzi.

Les Arcadian sur du Justin Bieber

La semaine prochaine, les Arcadian ne seront plus de la partie, car ils n’ont pas réuni assez de points pour continuer. Malgré tout, ils ont su montrer une facette d’eux même qui a beaucoup plu aux coachs, comme au public. Le niveau extrêmement élevé leur a joué des tours !

Anahy sur du Daniel Balavoine

Anahy et sa voix en or ne se retrouveront pas en finale. En effet le public et les coachs ont tranché : c’est Antoine qui disputera sa place la semaine prochaine. Mais cela n’enlève rien à son talent ! Et une chose est sûre : les prestations spectaculaires d’Anahy resteront gravées dans les annales de The Voice.