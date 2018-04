Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Dès le premier duel de "The Voice 7", le ton était donné. Zazie a opposé Luna Gritt et B. Demi Mondaine, les deux talents rock’n’roll de son équipe. Si la coach a dû se séparer de l’une de ses deux voix féminines, elle a assuré à l’éliminée que sa carrière ne faisait que commencer.

L’aventure The Voice permet de faire de belles rencontres et de lier des liens indéfectibles entre les talents et les coachs. C’est ce qu’il s’est passé entre Zazie et l’une de ses protégées. Pour le tout premier duel de la saison, la chanteuse a choisi de mettre en compétition deux femmes de caractère : Luna Gritt et B. Demi Mondaine. Et c’est sur un titre qui leur colle à la peau, Sweet dreams d’Eurythmics, qu’elles ont défendu leur place dans le show musical.

Dès les premières notes, les coachs ont été conquis par la prestation rock et très complice des deux artistes. Pour Zazie, cela ne s’annonçait pas simple… "Il y a une toute petite chose qu’il est très difficile de conserver au fur et à mesure des années parce que tout le monde veut nous formater, nous lisser. Cette petite chose c’est la folie", a expliqué l’interprète de Rue de la paix en annonçant qu’elle permettait à B. Demi Mondaine d’accéder aux primes en direct.

Très vite, Zazie est allée embrasser Luna Gritt et lui adresser un petit mot. "Je ne te quitte pas de vue, pour de vrai. On ne se lâche pas", a-t-elle glissé à l’auteure-compositeur. "C’est la fin de l’aventure The Voice mais c’est le début d’une autre. Ta vie d’artiste ne fait que commencer à mon avis" a poursuivi la coach. Luna Gritt est peut-être la première à quitter le concours lors des duels mais elle ne pouvait pas espérer plus belle promesse de la part de sa coach.