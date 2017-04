Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

L’épreuve ultime approcheà grands pas et onze nouveaux talents vont y participer. Chacun s’annonce comme un redoutable concurrent…

Lucie

Bien que proche de Syrine, Lucie l’a battue lors des battles. A 17 ans la jeune fille fait preuve d’une maturité surprenante. Rien ne semble donc pouvoir l’arrêter. Incontestablement elle s’annonce comme l’un des talents à suivre lors de l’épreuve ultime.

Marvin Dupré

Auteur compositeur et interprète, ce talent a déjà une solide expérience derrière lui. D’autant plus qu’il a assuré les premières parties de certains artistes bien connus comme Calogero. Habitué de la scène, il est censé moins subir le trac que ses camarades.

Will Barber

Capable de transformer des chansons pour se les approprier et en donner sa version, Will Barber peut envisager l’épreuve ultime avec une certaine sérénité. Attention toutefois à ne pas être trop original.

Ry’M

Musicien confirmé qui se produit dans de nombreux pays, Ry’M compte lui aussi sur son expérience pour convaincre les coachs. En prime il sait jouer de son originalité et mettre en avant ses qualités vocales.

Nathalia

Dotée d’un culot qui semble sans limites, Nathalia a survolé les auditions à l’aveugle et la battle qui l’opposait à Valentin. Chanteuse dans l’âme, elle sait s’adapter à tous les registres.

Alexandre Sookia

Musicien de l’ombre qui compose des musiques de films, Alexandre Sookia participe à The Voice pour se retrouver sous les feux des projecteurs. Doté d’une voix grave très séduisante, il pourrait bien miser sur son charme…





Agathe

Du haut de ses 20 ans Agathe préfère étudier la musique plutôt que ses cours de physique chimie. Convaincu que musique rime avec partage, elle donne des concerts dans des hôpitaux et des bars. En prime sa voix aigüe est assez irrésistible.

Vincent

Avec le grain particulier de sa voix Vincent a convaincu les quatre coachs lors des auditions à l’aveugle. Le talent a aussi brillé lors de la battle qui l’opposait à Fonetyk & Dama. Plus le show musical avance, plus le talent prend confiance…

Matthieu

Un brin rebelle mais très talentueux, ce talent a brillé lors des auditions à l’aveugle en s’appropriant Dès que le vent soufflera de Renaud. Avec sa voix très particulière il pourrait bien réserver une bonne surprise.

Marianne Aya Omac

44 ans et une originalité décoiffante ! Ce talent sait innover, surprendre et mettre en valeurs tous ses talents artistiques. Marianne Aya Omac s’annonce donc comme l’un des talents dont les coachs attendent beaucoup…

Nico

Après s’être produit aux côtés de M Pokora dans la comédie musicale Robin des Bois, Nico tente l’aventure The Voice en espérant se lancer dans une belle carrière. Comme d’autres talents, son expérience pourrait bien l’aider à faire la différence.