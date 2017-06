Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Nicola Cavallaro est le grand finaliste de l'équipe de Zazie. L'italien à la voix rauque et puissante a prouvé depuis son audition à l'aveugle qu'il méritait d'aller le plus loin possible. Si son public se compose d'hommes et de femmes, il semble également être très apprécié chez les animaux.

Parti à la rencontre de quelques fans qui se trouvaient non loin des studios de répétitions, l'ancien parachutiste leur a donné un petit concert privé, enfin principalement au petit chien, enjoué à l'idée d'entendre la voix du chanteur italien. Pour lui plaire, il a revisité Ti amo d'Umberto Tozzi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le toutou a été réceptif à la déclaration d'amour du talent. La langue tiré, le petit bichon n'en a pas perdu une miette.

Lors de la demi-finale, Nicola Cavallaro a rendu hommage à sa maman en interprétant Marguerite de Richard Cocciante. Une chanson qui lui a rappelé une histoire d’amour qui s’est mal terminée. C’est touché, presqu’au bord des larmes qu’il a terminé sa prestation. Pour Zazie, "il y a quelque chose de très convaincant. Dans ce grand corps, il y a une douceur et une tendresse qui est palpable". Florent Pagny a quant à lui lancé : "Quand il choisit un répertoire comme celui-là, c’est exactement ce qu’on avait envie d’entendre, avec cette voix". Quelle chanson défendra-t-il pour la grande finale ? Réponse samedi.

