Pour la première émission en live de The Voice, Nicola Cavallaro a décidé de reprendre un titre qui compte particulièrement pour lui : Caruso de Lucio Dalla. Un titre qu’il avait l’habitude d’écouter quand il était à l’armée. Mais surtout un choix de chanson qui a beaucoup plu à sa coach, Zazie, heureuse d’écouter son talent chanté dans sa langue maternelle, l’italien.



"Il y a un truc qui m’émeut, c’est qu’il y a une énorme tendresse dans sa voix", confie la chanteuse, sous le charme du sensible Nicola. D’ailleurs, pendant les répétitions, Zazie en est littéralement tombée à la renverse. En effet, alors que le talent se lance dans la chanson, à peine, a-t-il prononcé quelques phrases que la coach feint de tomber dans les pommes. "Je me dis, c’est génial, il a un sens de la nuance".



Cependant, la coach prévient son talent de ne pas oublier l’interprétation quitte à se glisser dans la peau d’un acteur. Elle conseille, taquine, "fais ton Italien quoi !". Les conseils ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd puisque le jeune homme est parvenu à toucher le cœur des téléspectateurs. Nicola Cavallaro a été sauvé par le public, tout comme Marvin Dupré. Les deux hommes poursuivent donc l’aventure. On les retrouvera samedi prochain pour la deuxième émission en direct à partir de 21h00.