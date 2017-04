Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Une battle de haut vol ce soir dans The Voice. Nicola Cavallaro et Jules Couturier ont livré une performance sur la chanson Too Close d’Alex Clare. Une prestation qui a fait l’unanimité.

Souvenez-vous de Nicola Cavallaro. Lors de son audition à l’aveugle, l’italien de 27 ans avait hypnotisé les quatre coachs grâce à la puissance de sa voix rauque. Et c’est Zazie qu’il a choisi pour poursuivre l’aventure. D’un autre côté, il y a Jules Couturier. Plus discret, le Parisien s’est réapproprié Digital Love des Daft Punk et seule la coach féminine de The Voice s’était retournée sur le jeune homme, car elle a senti le potentiel dans la voix du talent. Pour les départager ce soir, elle a choisi la chanson Too Close d’Alex Clare.

Rythmé, punchy et agressif, le morceau doit les pousser dans leur retranchement et les faire évoluer vers un autre registre. "Je veux qu’ils me montrent leur technique et les intentions qu’ils peuvent y mettre. J’ai l’occasion de voir leur personnalité", affirme Zazie avant que ses poulains ne se jettent dans la cage aux lions. Zazie en est convaincue, la puissance vocale d’un artiste ne fait pas tout. C’est la raison pour laquelle elle a décidé d’affronter les deux hommes aux voix sensiblement différentes. Sur la scène, les deux artistes se tournent autour, tout en gardant cet esprit de synchronisation dans les mouvements.

C’est d’ailleurs la remarque faite par Zazie à la fin de la prestation. "On a des tissus très différents, mais les deux ont ce groove, c’est très compliqué", lance-t-elle. M Pokora est touché par la générosité de Nicola sur scène. Mika a préféré Jules. "Sa voix prend moins de place, mais avec une générosité d’esprit et c’est pour ça que je suis plus curieux de voir ce qui va se passer avec Jules". Après plusieurs minutes d’hésitation, Zazie tranche et garde Nicola Cavallaro pour l’ultime épreuve !