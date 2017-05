Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Ne vous fiez pas à ses allures de durs ! Sous sa carapace et son physique imposant ce talent à un cœur d’artichaut ou presque. Afin de mettre en valeur cette face cachée il décide de se dévoiler en chantant Caruso de Lucio Dalla lors des premiers directs. Devenue un classique, cette chanson d’amour est considérée comme un titre extrêmement complexe à interpréter à cause de trois notes particulièrement exigeantes. Une difficulté qui ne rebute pas le talent et grâce à laquelle il fait littéralement craquer sa coach Zazie pendant les répétitions. D’autant que le tube est en italien, la langue d’origine de notre talent.





Pendant le direct ce dernier donne le meilleur et interprète le titre parfaitement. Donnant l’impression de nous le chanter les yeux dans les yeux, il séduit et émerveille. Difficile de résister à la romance que Nicola Cavallaro nous conte avec une délicatesse teintée de puissance. D’ailleurs Florent Pagny qui a lui aussi chanté ce titre dans le passé reconnaît que l’interprétation s’avère plus que réussie. Et ce n’est pas le seul puisque les quatre coachs offrent une standing ovation au talent. Manifestement Nicola Cavallaro a aussi séduit le public et les téléspectateurs puisque ces derniers votent pour lui afin de lui donner sa place pour les prochains directs…