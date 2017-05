Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

C’est devant son père que Nicola Cavallaro a chanté, samedi dernier, pour le deuxième prime en direct de The Voice. Le jeune Sicilien reprenait le tube "Castle on The Hill" d’Ed Sheeran et séduisait le public avec sa reprise pop-folk. C’était la première fois que le père du chanteur à la voix rauque venait le voir sur le plateau. Évidement, l’émotion était très forte et pour l’un et pour l’autre. D’ailleurs à la fin de sa prestation, Nicola a tenu à rendre hommage à son paternel en lui adressant un sincère et touchant "merci papa". Il a tenu à remercier le public français qui le soutient depuis le début de l’émission. "Je veux dire merci à la France, car vous m'avez fait sentir comme à la maison et ce n'est pas facile pour un Sicilien d'être ici", a-t-il alors déclaré. Sauvé par le public, une nouvelle fois, l’Italien a rejoint les coulisses en larmes.

Quelques jours plus tard, Nicola s’est remis de ses émotions. Les larmes sont passées et laissent place à un large sourire et la bonne humeur qui le caractérise. Mickaël Mesigos a retrouvé le talent ainsi que Matthieu, juste avant la séance d’essayage pour le prochain prime. Les deux survivants se chamaillent, plaisantent, se lancent quelques amicales boutades. Qui des deux talents de Zazie accédera à la finale de The Voice ? Réponse samedi 3 juin, à 21 heures tapantes.