Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

On prend des nouvelles de The Voice Family ! Le finaliste de la sixième saison de "The Voice" a dévoilé sa reprise de Bella Ciao, le morceau remis au goût du jour par la série espagnole "La Casa de Papel". Et le résultat est assez bluffant.

Souvenez-vous, l’année dernière, Nicola Cavallaro bluffait les coachs de The Voice avec sa voix rauque et son énergie communicative sur scène. Il avait repris Fallin d'Alicia Keys lors de son audition à l'aveugle avant d'intégrer l'équipe de Zazie. Du haut de ses 25 ans, sa puissance vocale n’avait laissé personne indifférent. Tant et si bien que l’ancien parachutiste dans l’armée italienne était allé jusqu’en finale.

S’il n’a pas remporté le show musical de TF1 face à Lissandro Cuxi, il n’a pas abandonné la musique. Bien au contraire ! Il y a quelques jours, le Sicilien a dévoilé sa version du titre Bella Ciao, utilisé dans la bande-originale de la série (déjà culte)c La Casa de Papel diffusée sur Netflix. C’est sur sa page Facebook qu’il a partagé un extrait de sa reprise.

"Pour moi ce n'est pas juste une chanson, c'est l'histoire de mon pays et en tant qu'italien je suis FIER d'avoir été choisi pour l'interpréter ! J'ai tout donné pour ce projet et représenter avec honneur la culture italienne en France. Certains d'entre vous connaissent 'Bella Ciao' grâce à 'La Casa de Papel', mais cette chanson est beaucoup plus, c'est ma révolution, c'est notre résistance. Nous sommes le peuple, nous sommes l'avenir", a-t-il expliqué sur le réseau social. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ce morceau inspire un artiste puisque Jean Roch, Maître Gims, Vitaa, Slimane et Dadju ont eux aussi chanté cette chanson à leur manière.