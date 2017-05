Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Comme souvent dans The Voice, prendre des risques peut mener loin dans l’aventure. Un fait établi que Nicola Cavallaro a tout de suite compris et mis en pratique.

Il a déjà prouvé au cours de son aventure qu’il ne fallait pas se fier aux apparences. Sa reprise de Fallin’, le tube d’Alicia Keys lors des auditions à l’aveugle alors qu’il est grand, charpenté et doté d’une grosse voix rauque avait mis tout le monde d’accord : ce garçon en veut . Un choix des plus cavalier qui lui avait pourtant permis de faire la différence.

Samedi soir, en se mesurant à Audrey et Will Barber, Nicola Cavallaro a voulu mettre la barre haute en reprenant le tube de Carla Bruni Quelqu’un m’a dit. Autrement dit, cette fois encore le jury n’était pas au bout de ses peines avec ce talent. Et surtout pas Zazie, à qui revenait la lourde tâche de désigner celle parmi les trois voix en compétition, qui aurait la chance de participer aux grands shows en direct à partir de samedi prochain.

Tout doucement, Nicola Cavallaro a repris les paroles écrites par l’ancienne première dame de France. Puis tout au long de sa prestation, le talent a modulé les tonalités pour mieux toucher son public, alliant puissance et émotion à chaque seconde. De quoi séduire à nouveau toute l’assemblée. Face à un choix crucial et inéluctable, Zazie a dû trancher. « Je crois quand même que je vais garder la personne qui a pris le plus de risques et celle qui a pris le plus de risques, c’est toi » a conclu l’interprète de Zen, en s’adressant à Nicola Cavallaro. Celui-ci n’a pas pu faire autrement que de verser une petite larme de soulagement.