"Hey". Un petit mot lâché par Mika et Nikos Aliagas part en vrille pendant la demi-finale de The Voice. Une drôle de séquence qui témoigne de la belle ambiance qui règne sur le plateau de l'émission.

Une manière de relâcher la pression de la finale ? De faire descendre la tension ? Un petit « hey » et tout part en vrille dans The Voice. C’est Mika qui est l’instigateur – malgré lui – du petit dérapage toujours très contrôlé de Nikos Aliagas. Avant que l’animateur présente le futur duo décalé de Frédéric Longbois et Casanova sur « La Carioca », ce dernier se lâche totalement. C’est donc un petit « hey » de Mika, s’extasiant des belles performances de ses deux talents qui va faire office de détonateur. Et à Nikos Aliagas de placer des « hey » à toutes ses phrases ! « Hey pour vous aider à les départager ».

Le délire se poursuit quand Nikos demande au coach qui se souvient de « La Carioca » immortalisée par "Gérard Darmon HEY Alain Chabat". Bien évidemment, Mika s’en souvient, Zazie aussi… Florent Pagny passe son tour. Une chose est sûre, le vent de folie qui a flotté un moment sur le plateau de The Voice ne s’est pas dissipé au moment du duo atypique formé par Frédéric et Casanova. Un duo atypique et doux-dingue qui a séduit les quatre coachs. Tous se sont levés pour aller saluer les deux artistes sur scène dès qu’ils poussent la dernière note de leur chanson. Il n’y avait que Mika pour proposer à ses talents de chanter « La Carioca » et il n’y avait que ces deux talents-là pour l’incarner sur la scène de The Voice.