Ce samedi soir, 9 talents se sont qualifiés pour la suite de l’aventure The Voice.



Dans l’équipe de Soprano

Ce soir, Soprano a enrichi son équipe de deux talents : Valentin et Virginie. Le premier a choisit de reprendre en français et en anglais, “Back to black” d’Amy Whinehouse. “Il y avait l’émotion, l’interprétation, l’humilité … C’était un de mes coups de coeur de la saison !” commente son coach.







Virginie a chanté “Family Portrait” de Pink. Le talent venu tout droit de l’Île Maurice avouait avant son audition : “Je suis Beyoncé dans ma salle de bain”. Les quatre coachs ont été séduits et Jenifer a même usé de son bouton block contre Mika. Peine perdue puisque c’est dans l’équipe de Soprano que Virginie a choisi d’aller. “Une Lauryn Hill à la française,” commente Jenifer.







Dans l’équipe de Mika

Deux talents ont rejoint l’équipe de Mika ce soir : la puissante Whitney et l’explosive Coco. Whitney a chanté “Friends” de Marshmallow & Anne-Marie et a convaincu Mika et Soprano. Tout le Vigan est derrière elle … “C’est une star,” commentent en choeur Jenifer, Mika et Soprano.







Coco “coquine” a martyrisé Mika. “Je suis dans son équipe,” ironise son coach. A 26 ans, ce talent moldave a repris“All by myself” de Céline Dion. “En vrai, vous êtes dans le pétrin parce qu’elle va être difficile à guider,” commande Nikos.







Dans l’équipe de Jenifer

Jenifer a remporté 2 voix masculines ce soir : Marouen et Anton. Marouen a chanté “If I ain’t got you” d’Alicia Keys et Jenifer est la seule à s’être retournée sur sa voix unique. “On a tous cru que c’était une femme. Il a un don du ciel,” comment Julien Clerc dans The Voice, la suite.







Anton a repris “Nothing compares 2 U” de Sinead O’Connor. Une version à la guitare qui a séduit Jenifer, Julien Clerc et Mika. “Il a tous les ingrédients que j’adore : la sincérité, la pudeur, … C’est le genre de personne qui m’interpelle,” avoue sa coach.







Dans l’équipe de Julien Clerc

Notre nouveau cocah a gagné trois talents ce soir : Claire, Lily Jung et Alex Adam. Claire a chanté “Quoi” de Jane Birkin, accompagnée de son vibraphone, et est très heureuse de poursuivre l’aventure avec Julien Clerc.







Alex Adam était venu passer une audition à l’aveugle, il y a deux ans. Mais à l’époque, aucun des fauteuils ne s’était retourné. Depuis, il s’est inscrit dans une école de musique et a travaillé sa voix. Julien Clerc en se retournant, lui a offert la chance qu’il attendait !







Lily Jung, la musicienne du monde, a séduit les quatre coachs avec un chant traditionnel mongol. “Elle se sert très artistiquement d’une culture qu’elle aime,” commente Julien Clerc.







