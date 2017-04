Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Si les quatre coachs du programme – Zazie, Florent Pagny, Mika et M Pokora – font le show sur scène, Nikos Aliagas préfère rester dans les coulisses, au plus près des talents en compétition. L’animateur, toujours à l’écoute, apprend à connaître les chanteurs, les conseille et les encourage à donner leur maximum sur la scène. Une façon pour lui de les coacher, à sa manière. Et il n’hésite pas à donner son avis sur les prestations. Alors que Shaby, le deuxième talent à s’être élancé sur la scène samedi soir, retrouvait sa famille en coulisses, Nikos Aliagas a souhaité partager son admiration : « J’ai beaucoup aimé, j’avais le frisson comme Zazie, bravo », a-t-il confié. Des compliments qui ont touché la jeune chanteuse.

Pour cet ultime prime d’auditions à l’aveugle, Shaby a véritablement bluffé les coachs. Elle a fait l’unanimité samedi soir dans le cœur du public et des téléspectateurs. En reprenant le titre d’Aretha Franklin, « Natural Woman », la jeune femme espérait tant intégrer l’aventure de cette sixième saison de The Voice. C’est désormais chose faite. Révélée à l’âge de 10 ans avec un premier album à succès, elle compte bien réitérer l’expérience. C’est aux côtés de Florent Pagny qu’elle tentera de tirer son épingle du jeu lors des battles : « Vous avez 20 ans et vous vous amusez déjà », a même ajouté l’interprète de « Savoir aimer ».

