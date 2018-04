Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

"No peigne, no brush", en voilà un étonnant conseil ! Lors des répétitions, Pascal Obispo a conseillé à son protégé Xam Hurricane de rester original avec sa personnalité et son esprit punk qui fait aujourd'hui la différence dans la compétition : "Tu te mets les cheveux de quelle couleur samedi ?", a ainsi demandé l'interprète de "Lucie" à son talent dans un sourire. Car effectivement, Xam Hurricane est un véritable phénomène, allant même jusqu'à faire des pirouettes sur scène. Une originalité cruciale selon son coach : "Je ne veux pas d'un mec qui commence à changer et à se coiffer, a ajouté Pascal Obispo. Pas de peigne ni de brosse. Ecole Obispo : 'No peigne, no brush'."

Mais cette fois-ci, Xam Hurricane semble vouloir tester une autre approche pour la prestation de samedi soir. Le jeune chanteur souhaite montrer une autre facette de sa personnalité : "J'aimerais bien être plus posé pour cette prestation, pour essayer d'avoir une intention différente, plus portée sur le texte que sur l'énergie physique." Une idée finalement approuvée par Pascal Obispo.



Xam Hurricane devra ainsi se démarquer avec la chanson "Les mots bleus" de Christophe face aux trois autres talents de l'équipe de Pascal Obispo : Betty Patural, Kriil et Ecco. Un défi de taille attend donc l'artiste ! Rendez-vous samedi 21 avril à 21 heures sur TF1.