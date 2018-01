Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

La septième saison de "The Voice" commence dès le 27 janvier prochain sur TF1. Il ne vous reste donc plus que quelques jours à patienter avant de découvrir les nouveaux talents…

The Voice, la plus belle voix est de retour ! C’est le 27 janvier que TF1 lancera la septième saison du télé-crochet à succès avec les fameuses auditions à l’aveugle dès 21h. Les téléspectateurs découvriront ainsi pour la première fois les nouveaux talents et ils risquent fortement de les surprendre. En effet, ils ont été 140 chanteurs à se présenter aux auditions à l'aveugle. Ils seront 72 à être pris à l'issue de cette première épreuve, c'est à dire 18 personnes par coach. Pour cette nouvelle saison, le casting est relevé. La France a été sillonnée pour trouver des pépites de tout horizon...



Pour cette septième et nouvelle édition, le mythique plateau aux fauteuils rouges fait sa rentrée avec un quatuor de choc : les incontournables Zazie, Florent Pagny et Mika qui seront rejoint par un nouveau coach, Pascal Obispo. Ce dernier a remplacé Matt Pokora.

Qui succèdera à Stéphan Rizon, Yoann Fréget, Kendji Girac, Lilian Renaud, Slimane et Lisandro Cuxi ? Il faudra patienter encore un peu pour le savoir…

Découvrez le Making-Of de la bande-annonce de la nouvelle saison dans la vidéo ci-dessous :