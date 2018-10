Par SC | Ecrit pour TF1 |

On le sait, Soprano, Amel Bent, Patrick Fiori et Jenifer raffolent de jolies voix et lorsqu'ils en entendent une leur cerveau de coach se met tout de suite en ébullition ! Chacun d'entre eux se met à s'imaginer comment ils travailleraient avec le talent et les incroyables possibilités qu'ils pourraient explorer avec ce grain de voix particulier... C'est exactement ce qu'il s'est passé en entendant ces deux voix si originales et travaillées.

La première à avoir été dévoilée, c'était la voix de la jeune Inès qui a repris avec brio The show must go on de Queen. Une version de cette chanson culte qui totalement conquit les coachs...Il faut dire que le grain d'Ines est exceptionnel et l'appel du buzzer était donc d'autant plus fort ! Cette seconde voix, tout aussi envoûtante, est à la fois douce et mature. Des caractérisques rares pour un jeune talent qui, à en croire les visages ravis des coachs, a fait son petit effet.



Les visages de ces talents sont à découvrir lors du premier prime de The Voice Kids, qui sera diffusé ce vendredi 12 octobre sur TF1 !