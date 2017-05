Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C'est officiel ! Côme, talent de la saison 4 de The Voice, va assurer la première partie de la grande tournée de The Voice 6.

Côme, le talent de Jenifer, qui a brillé dans The Voice 4, va faire la première partie de la grande tournée. Cette bonne nouvelle, c'est le chanteur lui-même qui l'a annoncée sur son compte Instagram. "Salut à tous, je vous annonce officiellement que j'assurerai la première partie de la tournée The Voice 2017. Déjà 2 ans auparavant j'avais eu la chance de venir à votre rencontre durant 2 longs mois". Le talent qui s'illustre dans la comédie musicale Le Rouge et le Noir viendra interpréter ses propres morceaux sur scène, dont 4 titres exclusifs qui ne sortiront "qu'après la tournée". "L'occasion pour vous de découvrir mon univers personnel", précise-t-il. Mais puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que Yoann Launay, talent de la saison 4 de The Voice et lui aussi membre de la comédie musicale Le Rouge et le Noir, sera le maître de cérémonie de la tournée.

Qui sont les talents à partir en tournée ?

Ils sont 8 à avoir assuré leur place sur la grande tournée de The Voice 6. Dans l’équipe de M Pokora, ce sont Lisandro Cuxi et Ann-Shirley, qui se produiront lors des concerts de The Voice. Chez Florent Pagny, Shaby et Lucie chanteront pour leurs fans, ainsi que Vincent Vinel et Audrey, les deux finalistes de l’équipe de Mika. Enfin, du côté des protégés de Zazie, Nicola Cavallaro et Matthieu donneront de leur voix pour la tournée.

Les dates de la tournée The Voice :

Les talents se retrouveront dès le 18 juin pour donner le coup d’envoi de la tournée, soit 8 jours après. Ci-dessous, les dates de la tournée :

18 juin : Rennes, Le Liberté

19 juin: Bordeaux, Patinoire Mériadeck

20 juin : Toulouse, Zenith

21 juin: Nantes, Zenith

24 juin et 25 juin : Paris, Palais des Sports

27 juin: Amnéville, Le Galaxie

28 juin: Amiens, Zenith

29 juin: Bruxelles, Forest

30 juin : Rouen, Zenith

01 juillet : Caen, Zenith

02 juillet : St Omer, Scénéo

03 juillet: Lille, Zenith

05 juillet: Nancy, Zenith

06 juillet: Strasbourg, Zenith

07 juillet: Dijon, Zenith

08 juillet : Chambéry, Le Phare

09 juillet : Lyon, Amphithéâtre

11 juillet : Clermont-Ferrand, Zenith

12 juillet : Aurillac, Le Prisme

15 juillet: Marseille, Le Dôme

16 juillet : Cannes, Palais des festivals