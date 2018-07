Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Une chose est sûre : Olympe est un homme heureux ! Le jeune homme qui s’est illustré lors de la deuxième saison de The Voice au point d’atteindre la finale dans l’équipe de Jenifer, a bien changé depuis ses débuts.



Il est loin le jeune homme un peu timide et mal dans sa peau qui se cachait derrière des lunettes noires. Le talent à la voix exceptionnelle s’est en effet métamorphosé en entreprenant un régime qui lui a permis de perdre plus de 20 kilos. Quant aux lunettes, elles ont laissé place à des lentilles de contact qui laissent voir ses beaux yeux bleus.



Mais si Olympe semble rayonner c’est sans doute grâce à l’amour tout simplement. En effet, en ce début de mois de juillet, le jeune artiste fête ses deux ans de mariage avec son compagnon, le youtubeur Julien Van Der Drisch. Le 1er juillet 2017, il avait d’ailleurs posté une photo de lui et son mari sur son compte Instagram à l’occasion de leur premier anniversaire. "Il y a un an, à plus de 8637 km de chez nous (ils se sont mariés aux Etats-Unis, ndlr), nous unissions nos vies pour le meilleur et pour le pire. Un moment unique qui restera gravé. L'Amour n'a pas de frontières," avait-il alors écrit en guise de légende.



Alors pour fêter leurs deux ans de mariage, les deux amoureux se sont envolés pour la Grèce, où ils ont visité Athènes, Délos, Santorin ou encore Hydra. Ils y passent des vacances paradisiaques. Au programme : visites de sites antiques, soleil, plages, baignade, bateau, rencontre avec les dauphins…













