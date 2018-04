Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Lors des auditions finales, Florent Pagny a opposé Alice N’guyen, Cécile et Lorrah Cortesy. Trois jeunes femmes dont le registre est un peu semblable qu’il va falloir départager. La première semble la plus fragile sur le plateau. Elle chantait « I don’t Know » de Noa, un titre que Florent Pagny a déjà chanté dans sa longue carrière. Elle a eu les faveurs de Zazie. Cécile, elle, reprenait « Ordinaire » de Robert Charlebois dans la version de Céline Dion. Quant à Lorrah Cortesy, elle s’attaquait au monumental « Enjoy the Silence » de Depeche Mode. Une interprétation très « Carla Bruni » pour Mika. Pascal Obispo est séduit par « la palette plus large ».

Florent Pagny décide de poursuive avec Laura, parce qu’elle est « multi-voix », parce qu’elle a « quatre ou cinq voix mais elle manque de confiance. Elle a cet opératique super étrange qu’elle maîtrise très bien ». Le coach décide d’aller féliciter son talent, sauf que cette dernière n’a d’yeux que pour son mari dans le public. Elle ne voit pas Florent Pagny qui vient de la rejoindre sur scène et se dirige vers les coulisses et met un petit vent à son coach. Ce dernier lui tapote tout de même sur l’avant-bras et plaisante : « je sais que t’as un mari, mais maintenant t’as un coach ». Éclat de rire. Joie. Bises amicales. Tout va bien pour Florent Pagny et Lorrah Cortesi qui peut savourer sa joie, et lancer de nouveaux regards énamoure à son mari, dont les yeux étincelles de fierté.