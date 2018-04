Par ZY | Ecrit pour TF1 |

La tension est montée d’un cran chez les talents de The Voice, ce samedi. L’heure des duels est enfin venue. Chaque talent devait se surpasser pour faire la meilleure performance possible afin de convaincre son coach de le garder. Et pour cause, à l’issue de chaque duel, un seul d’entre eux était sélectionné. Plus aucun repêchage ou vol de talent possible. C’est une place pour les grands shows en direct qui était en jeu.

Mais chez Isadora et Hobbs, la peur était double. Puisque les deux talents de Florent Pagny ont dû, en plus, se surpasser en dehors de leur registre habituel. Et c'était la panique ! Florent Pagny avait en effet décidé de les faire s’affronter sur un titre très pop de Charly Puth, Attention. A l’annonce de la chanson, Hobbs est resté très dubitatif. Il était même dépité. « J’ai chanté de ballades jusque-là, il me met sur un titre un peu plus dansant. Je n’ai jamais chanté ça de toute sa vie, » a-t-il ainsi confié.



De son côté, Isadora n’en menait pas large non plus. « Même si j’ai fait des chansons énergiques, je ne n’ai jamais fait de la pop-pop. Ça va être un peu ça le challenge. J’ai un peur ! », a-t-elle également déclaré. Mais malgré ces appréhensions, Isadora et Hobbs ont, dès les répétitions, su impressionner leur coach. Florent Pagny s’est d’ailleurs exclamé. « Ça le fait bien ! Ça fonctionne super bien, c’est impressionnant ! La répartition, les harmonies, c’est des musiciens. Oh quelle musicalité ! Pour des renfrognés, vous maîtrisez votre truc ! C’est génial ! Ne lâchez rien l’un et l’autre, vous êtes des tops techniciens, » les a ainsi rassuré Florent Pagny, visiblement très impressionné par la maîtrise de ses deux talents.



Et sur la scène de The Voice, les deux talents ont su donner une performance « magnifique », pleine de générosité. Mais au final, Florent Pagny a décidé de continuer l’aventure avec Hobbs.



Retrouvez la performance de Hobbs et Isadora sur Attention de Charly Puth dans la vidéo ci-dessus.