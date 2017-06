Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Dans quelques jours, les téléspectateurs de TF1 et les coachs devront faire leur choix pour désigner le grand gagnant de cette saison 6 de The Voice. M Pokora, Florent Pagny, Mika et Zazie ont chacun un finaliste qui représentera leur équipe le 10 juin prochain. Protégé de M Pokora, Lisandro a ébloui nos 4 coachs dès le début de la saison. Après avoir fait l’unanimité lors des auditions à l’aveugle avec sa reprise de "Can’t stop the feeling" de Justin Timberlake, le candidat azuréen a triomphé d’Angelo Powers lors des battles sur le titre "Runnin’" de Beyoncé et Naughty Boy. Il ne restait plus qu’une marche à franchir pour participer aux primes en direct : l’épreuve ultime. Pendant sa prestation, Lisandro a mis tout le monde d’accord en s’attaquant à "Elle m’a aimé", le tube de Kendji Girac, gagnant de la saison 3 de l’émission. Une version poignante que le jeune candidat a dédié un peu plus tôt à une amie malade.

Lors de la demi-finale diffusée ce samedi soir, le jeune homme a repris le célèbre titre "Si je pouvais lui manquer" de Calogero. Une prestation émouvante qui lui a permis d’accéder à la finale de The Voice sur TF1. Dans quelques jours, le poulain de M Pokora devra donc faire ses preuves face à Lucie, Vincent Vinel et Nicola Cavallaro. La soirée s’annonce riche en rebondissements…