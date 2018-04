Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Pour inaugurer cette toute première soirée des duels de The Voice 7, Zazie a opposé deux talents féminins à l’univers bien particulier. B. Demi Mondaine, qui avait fait l’unanimité lors des auditions à l’aveugle avant de confirmer sa place dans le concours en chantant Avec le temps de Léo Ferré à l’audition finale, est l’une des voix rock de cette saison. De son côté, Luna Gritt incarne à la fois la douceur et la puissance et a su s’imposer à chaque étape de la compétition. Samedi 7 avril, ces deux voix assez similaires se sont affrontées sur Sweet dreams d’Eurythmics.

Après une prestation très rock’n’roll et assez sexy, Zazie était bien embêtée. Elle en est même venue à regretter d’avoir opposé ces deux talents. "C’est très serré mais c’est aussi ce que je cherchais. Un vrai bon duel et duo, c’est aussi un moment où – et l’une et l’autre – vous savez que vous avez vos cartes à jouer et que vous n’allez pas être écrabouillée par quelqu’un. C’est aussi pour ça que je vous ai mis toutes les deux. Et c’est aussi pour ça que je me déteste !", a-t-elle déclaré avant d’essayer de départager les deux femmes.

"Comment choisir ? Sur le charisme, je ne peux pas vous départager. Le style, vous en avez toutes les deux. La technique, vous avez toutes les deux bien fait votre prestation… Il y a une toute petite chose qu’il est très difficile de conserver au fur et à mesure des années parce que tout le monde veut nous formater, nous lisser. Cette petite chose c’est la folie, c’est pour ça que je vais garder Demi Mondaine", a fini par trancher la chanteuse. C’est donc la mère de famille que l’on retrouvera sur les directs.