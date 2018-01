Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Pascal Obispo est un artiste emblématique de la scène musicale française. Pour cette saison 7 de The Voice, il prend place dans le fauteuil rouge aux côtés de Florent Pagny, Zazie et Mika. Et l'artiste a déjà pris ses marques.

C'est sa première saison et pourtant Pascal Obispo a l'impression de faire partie de l'aventure<em> The Voice </em>depuis le début. Figure emblématique de la scène artistique de l’Hexagone, l’artiste, qui incarne l’avant-garde de la pop et de la variété française, a composé et interprété de nombreux titres. Il a aussi réalisé de nombreuses collaborations au cours de sa carrière. The Voice le propulse donc dans une nouvelle aventure où il retrouve Zazie et Florent Pagny avec qui il a collaborés de nombreuses fois. Les trois amis semblent d’ailleurs très vite avoir retrouvé leur complicité d’antan.

Reste le benjamin des coachs, Mika, qu'il a rapidement conquis... Il faut dire que les deux coachs sont voisins de fauteuil et il semblerait que cela crée des liens. Dans un entretien qu’il nous a accordée, Pascal Obispo est revenu sur sa relation avec Mika. "Ça a été une vraie découverte. Dailleurs, on s’envoie des textos hors tournages (il nous montre leurs échangent, ils s’envoient des émoticônes qui parlent (il nous montre leurs échangent, il s’envoient des emoticônes qui parlent NDLR). D’ailleurs, entre nous, c’est uniquement sexuel (Rires). On déconne, on se fait des vannes," nous a -t-il confié avec humour.





La saison 7 de The Voice revient ce samedi 27 janvier sur TF1. En attendant, découvrez le making of de cette nouvelle édition :