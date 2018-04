Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Dans The Voice, Il y a parfois des performances hors du commun qui touchent au plus profond notre être, puisqu’elles parlent à notre âme. Ce samedi le duo formé par le très « sage » et mystique Gulaan et le talent pur de Maëlle a provoqué une vive émotion sur le plateau de l’émission. Les quatre coachs Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo ont tous fondu en larmes après la prestation des deux talents sur Fragile de Sting.



« Là je n’ai pas les mots, c’est ce que permet The Voice. C’est ces rencontres surprenantes et cette magie. C’est des miracles, c’est la musique. Ça va être extrêmement impossible pour moi. (…) On est dans deux planètes qui débarquent. La musique est plus forte que tout. Elle vous traverse, elle vous bouleverse et vous nous la retranscrivez avec tellement d’humilité. Merci d’avoir compris ce que c’était que la musique, » a ainsi déclaré Zazie au terme du duel qui a opposé ses deux talents.



Particulièrement touché, Pascal Obispo a même refusé de faire un choix suite à cette prestation : « J’ai vécu un des plus beaux moments de cette saison. Il y avait un équilibre parfait comme si l’un était dans le cœur de l’autre et vice-versa. Qu’est-ce que c’était beau ! Honnêtement, je ne sais pas qui choisir parce que Gulaan a une âme tellement belle et profonde. A chaque fois qu’il est sur scène, il nous fait ressentir des choses, il nous transporte, il nous fait basculer, chavirer le cœur. Mais c’est vrai que la petite, elle balance des choses aussi exceptionnelles et c’est de l’émotion brute. Moi je ne préfère pas choisir. Je veux juste les remercier de ce moment. » Et après que Zazie a fait son choix, le coach a même retiré ses lunettes pour essuyer ses larmes. Il a même ensuite quitté le plateau pour aller sécher ses larmes en coulisses.



Florent Pagny, également très ému, a d’ailleurs demandé à Nikos de leur accorder une petite pause afin de leur permettre de se remettre de leurs émotions. « On est en train de pleurer, ce n’est pas normal. Entre ce mec et cette gamine, on a des espèces de trucs qui provoquent… Je ne sais pas, ça nous bouleverse ! Excusez-nous, il va falloir qu’on ait un break ! »

Retrouvez cette belle émotion des coachs sur le plateau de The Voice suite à la prestation de Gulaan et Maëlle dans la vidéo ci-dessus.