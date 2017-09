Par Ingrid Bernard | Ecrit pour TF1 |

C'est officiel, Pascal Obispo rejoint Florent Pagny, Mika et Zazie dans le fauteuil rouge de coach de The Voice.

25 ans de carrière, 5 millions d’albums vendus, 50 tubes à son actif, Pascal Obispo est un artiste incontournable de la scène française. L’interprète de Lucie, Fan, L’important c’est d’aimer, Tombé pour elle, Millésime est également un créateur et producteur qui n’hésite pas à mettre son talent au service des autres. Rien d’étonnant au fait donc qu’il rejoigne Florent Pagny, Mika et Zazie dans le fauteuil de coach de The Voice. Son objectif ? Dynamiter l’ordre établi par ses petits camarades, qu’il connait déjà parfaitement. Il a écrit et composé pour Florent Pagny et Zazie et côtoyé Mika aux Enfoirés.



Pascal Obispo saura, sans aucun doute, prodiguer ses conseils à la nouvelle génération. De nombreux talents ont d’ailleurs repris ses titres sur le plateau de The Voice au cours de ces dernières années, Amir, Wesley, Stacy King, Gwendal… Artiste accompli, Pascal Obispo a également écrit pour Johnny Hallyday, Florent Pagny, Michel Delpech, Lionel Richie, Marc Lavoine, Natacha St-Pier, Patricia Kaas ou encore Calogero – donne beaucoup aux autres. Il consacre du temps et de sa personne à des causes humanitaires qui lui tiennent à cœur, notamment le Sidaction au profit duquel il a réalisé plusieurs albums (Sa raison d’être, Noël Ensemble, Kiss & Love…)