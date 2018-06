Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Le nouveau coach de The Voice revient avec un beau projet : un nouvel album dont le premier single a été dévoilé en direct dans l’émission aux côtés des talents encore en compétition. Pour le plus grand plaisir de ses fans, l’interprète de « Lucie » vient de révéler la date de sortie de son nouveau tube « Chante la rue chante » : il sera disponible le 8 juin prochain dans les bacs et sur les plateformes de téléchargement légal. Un joli cadeau pour les fans de l’artiste qui attendaient impatiemment la sortie de cette nouvelle chanson : « Super, hâte de découvrir le reste », peut-on lire. « On a trop hâte », ont ajouté plusieurs internautes.

Les paroles très engagées - « Chante la rue chante, C’est ta voix elle t’appartient, Chante allez chante, Les pensées qui te hantent, Les idées auxquelles tu tiens » - sauront vous transporter… Pour écouter en boucle le single, il faudra donc attendre quelques jours. Pascal Obispo sera également en tournée dès la fin de l’année. Le chanteur vous réserve de belles surprises !





En attendant, revivez la finale de The Voice avec ces quelques images…