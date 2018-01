Par SB | Ecrit pour TF1 |

"Dis donc Pascal, tu vas nous en laissez un peu ?", peste Zazie. Pascal Obispo commence fort. Le nouveau coach de The Voice est arrivé dans la peau de celui qui doit convaincre les talents. Et il fait mieux que ça, puisque c’est lui qui rafle la mise dès le départ. En effet, Pascal Obispo part sur les chapeaux de roues. C’est lui qui a convaincu les deux premiers talents de cette septième édition de rejoindre son équipe. Coup sur coup. Chance du débutant ? Challenge de la nouveauté ?



Une chose est sûre, Pascal Obispo commence fort et envoie le signal aux autres coachs : il a les arguments pour amadouer les talents et il sait faire la différence face à Zazie, Mika et Florent Pagny. Solia était la première candidate à se présenter sur la scène flambant-neuve de The Voice 2018. La pétillante chanteuse interprète "Bon appétit" de Katy Perry. Il est le premier à se retourner, imité quelques secondes plus tard par Florent Pagny. Bataille d’arguments entre les deux hommes finalement remportée par le nouveau coach.

Pour le deuxième talent, une jeune demoiselle de 16 ans prénommée Ecco, c’est la douceur des mots et la poignée de main qui ont su la convaincre. Le chanteur a surnommé celle qui a chanté "Life On Mars ?" de David Bowie, le « petit extraterrestre » de l’émotion. Ecco y a été sensible. Rébécca, quant à elle, a toujours été bercée par la musique de Pascal Obispo, artiste dont raffole sa mère. C’est pour elle, qu’elle choisit de chanter "Lucie". Elle a ému l’interprète original de la chanson culte du répertoire français qui ne peut s’empêcher de verser quelques larmes. Rébécca savait, avant de rentrer sur le ring, qu’elle choisirait l’équipe de Pascal. Et elle a suivi son cœur. Avec trois talents en très peu de temps, Pascal Obispo remplit très rapidement son équipe… avec un risque : celui d’aller justement trop vite et de laisser filer un talent à un autre coach, faute de place dans sa team.

Découvrez la prestation de Rébécca