Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

L’annonce était particulièrement attendue par les fans du programme. Ce lundi 11 septembre, MYTF1 vous a dévoilé la composition du futur jury de la saison 7 de The Voice qui sera diffusée début 2018. Après Louis Bertignac, Garou ou Jenifer, c'est au tour de Pascal Obispo de s'asseoir sur le célèbre fauteuil rouge de The Voice. Le chanteur, auteur et compositeur, deviendra le nouveau coach de la prochaine saison, aux côtés de Florent Pagny, Zazie et Mika, qui rempilent pour une édition supplémentaire.

Dans une interview accordée au Parisien, Pascal Obispo est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à accepter cette proposition : "Il a fallu six saisons et quatre heures de discussions pour faire tomber mes mauvaises raisons (rires). (Il sourit). Rencontrer de nouveaux talents et passer de bons moments avec des amis de vingt ans n’a pas de prix...", a-t-il déclaré. Et d’ajouter : "Depuis la première saison, l’équipe de The Voice me demande. Tous les télé-crochets m’ont approché. Mais j’avais énormément de projets et je n’étais pas prêt. Mais ces trois dernières années, j’ai vu arriver dans The Voice plus de rock, plus de créateurs, avec un univers bien à eux, plus d’artisans, comme moi...".

Ce projet arrive au bon moment dans la carrière de l’artiste : "Cela me fait beaucoup de bien. J’ai envie de nouvelles expériences et là cela correspond à un nouveau cycle dans ma vie. J’ai évidemment pris cette décision avec mon épouse. Je suis excité comme un gamin," a-t-il conclu.