C’est officiel, Pascal Obispo sera très bientôt de retour dans les bacs. Le coach de "The Voice 7" a annoncé sur Twitter qu’il allait prochainement sortir un nouvel opus mais aussi en interpréter un extrait sur le plateau de la demi-finale du concours.

La demi-finale de The Voice promet son lot de surprises ! Pour la première fois depuis le début de l’aventure, les talents de chaque équipe vont uniquement être soumis aux votes du public. Ce sont les téléspectateurs qui choisiront qui ils veulent voir en finale du concours. Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo ne pourront donc plus les départager. La pression monte d’un cran !

Alors que les demi-finalistes peaufinent leurs prestations, les différents guests qui se produiront sur le plateau de TF1 sont eux aussi en pleine répétition. Pour l’occasion, l’un des coachs de cette saison 7 s’est glissé parmi eux afin d’interpréter un titre inédit.

Lors des quarts de finale du concours, Pascal Obispo avait promis qu’il révélerait une grande nouvelle sur les réseaux sociaux ce lundi 30 avril. Et il a tenu parole ! L’interprète de Lucie a annoncé qu’il sortait un nouvel album, sur son compte Twitter. Il devrait donc chanter le premier single de cet opus, dont on ne connaît pas encore le nom, sur le plateau de The Voice.

Pascal Obispo laisse planer le suspense

Mais, le chanteur aux millions de disques vendus est un peu cachotier et laisse planer le suspense. Il n’a donc pas révélé à ses fans le titre du morceau en question. Pour le savoir, rendez-vous pour la demi-finale de The Voice samedi 5 mai prochain dès 21 heures sur TF1.





