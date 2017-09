Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Les battles de The Voice Kids saison 4 ont enfin commencé ce samedi. Jenifer, Matt Pokora et Patrick Fiori vous souhaitent la bienvenue dans la deuxième étape de l’aventure où trois talents d’une même équipe s’affrontent sur une même chanson. A l’issu de la prestation, c’est leur coach qui les départage et qui choisit LA voix qu’il l’a convaincue pour accéder à la prochaine étape du concours de chant. Au programme : des interprétations uniques et des professeurs bien embêtés de devoir ne sélectionner qu’un seul enfant dans les trios en lice.

Lou, Dylan et Cyril ont été réunis par leur coach Patrick Fiori pour unir leur voix sur un tube des années 2000 : "Donne-moi le temps" de Jenifer. Une belle surprise pour la chanteuse corse, très émue par cet hommage. Pour ce coaching spécial, Patrick Fiori est au taquet : footing dans la salle de répétition, petit déjeuner complet, ses trois talents ne manquent de rien pour se préparer au mieux. Suite à la battle, c’est l’heure des choix ! Patrick Fiori a la lourde tâche de départager ses trois talents. Après quelques minutes d'hésitation, il finit par garder dans son équipe Dylan, qui fait ainsi partie des quatre finalistes dans l’équipe de son coach.

The Voice Kids saison 4, c’est chaque samedi à 21h !