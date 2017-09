Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Lors des auditions à l’aveugle, le jeune Dylan – déjà un physique de surfeur bien assumé qui va avec la passion pour la planche – mettait le feu sur le plateau de The Voice. Jenifer et M Pokora se sont retournés quasi-intensément pour le jeune Biarrot, le troisième coach a pris son temps, préférant écouter jusqu’au bout la reprise boulet-de-canon de « You’ve Got the Love » de Florence & The Machine. C’est donc aux dernières secondes de la prestation que le chanteur appuie sur le buzzer.

Et c’est seulement qu’une fois que Patrick Fiori entame son laïus pour décortiquer la reprise de Dylan que ça fait tilt dans la tête de M Pokora. Il n’avait pas réalisé qu’ils étaient trois à se partager les faveurs du jeune surfeur en herbe et lui demande à quel moment, bigre, il s’était tourné. Première vexation. Alors que Patrick Fiori et M Pokora se lancent dans un aparté, Jenifer enchaîne et s’adresse à Dylan. Malheur : « Il n’avait pas fini de parler, je crois », note M Pokora. « je suis hyper vexé », déclare Patrick Fiori dans une moue, mais poursuit finalement sa plaidoirie pour vanter les bienfaits et les mérites de son équipe. Malheureusement, les arguments n’ont pas convaincu Dylan. Ceux de M Pokora non plus puisqu’il décide de rejoindre la team de Jenifer. Les deux garçons en étaient convaincus. Ce qui fait dire à Patrick Fiori : « la prochaine fois, je mets une robe et je me mets au milieu ».



Regarder la prestation de Dylan et la réaction de Patrick Fiori :