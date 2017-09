Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Patrick Fiori est sur tous les fronts. En plus d’être actuellement juré dans l’émission The Voice Kids, le chanteur trouve encore le temps de se consacrer à sa carrière solo. Il nous le prouve en publiant son nouvel album intitulé "Promesse", sorti ce vendredi, trois ans après "Choisir" (2014).

Patrick Fiori s’est particulièrement impliqué dans l’écriture et la composition de ses titres. Il s’est entouré de ses amis de longue date comme Serge Lama et Jean-Jacques Goldman, qui a écrit deux chansons dont Les gens que j’aime, mais aussi de la nouvelle génération d’artistes. En effet, il a fait appel à Slimane pour la chanson-titre de l’album. Un coup de foudre artistique selon le chanteur : "Il a su lire en moi, savoir ce que j’avais dans la tête sans même que je lui dise quoi que ce soit". Plus étonnant encore, son duo avec Soprano sur la chanson Chez nous. Un titre pop et engagé, évoquant l’immigration en France : "En Soprano, j’ai reconnu mes origines, cette familiarité forte et fédératrice. Je lui ai parlé de la cité Air-bel, où j’ai vécu enfant. Un lieu unique où cohabitent plus de 70 nationalités. Un lieu qu’il connaissait et qu’il avait fréquenté."

Les racines, la famille : un socle pour Patrick, un essentiel que l’on retrouve aussi sur Ta belle histoire, écrit par Ycare. Une immersion intime dans l’univers du chanteur, ses origines, son Arménie. En écho aussi avec le premier single Où je vis.





Le nouvel album de Patrick Fiori, "Promesse", est disponible dès aujourd’hui. Vous pouvez également retrouver le chanteur demain pour la finale de The Voice Kids sur TF1 à partir de 21h.