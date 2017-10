Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

A la tête de son nouvel album intitulé « Promesse », Patrick Fiori a souhaité offrir une jolie surprise à ses fans : un duo avec le chanteur Soprano également nouveau coach de The Voice Kids. Les deux artistes ont ainsi collaboré sur le titre « Chez nous (Plan d’Aou Air Bel) » écrit par Jean-Jacques Goldman. Et s’ils ont travaillé ensemble, ce n’est pas un hasard, mais plutôt un coup de cœur artistique. Tous les deux ont vécu à Marseille et fréquentaient les mêmes quartiers. Ils se sont croisés à plusieurs reprises et notamment lors du spectacle des Enfoirés. Entre eux, une complicité est née. C’est d’ailleurs lors de l’enregistrement du show que Jean-Jacques Goldman a surpris leur conversation autour de leurs souvenirs. Très vite, l’auteur-compositeur a souhaité en savoir plus sur le passé de ces deux grands artistes : « Il m’a rappelé en me disant que notre histoire l’avait touché, a ainsi raconté Patrick Fiori au magazine Gala. On en a reparlé encore et encore, et il nous a finalement proposé la chanson. Nous n’en revenions pas tellement ce qu’il a écrit est juste. »

Pour l’interprète de « 4 mots sur un piano », cet album est synonyme de nouveaux défis et de renouveau. Dans cet opus, il a notamment écrit et composé plusieurs titres à l’image de « Où je vis », le premier single dévoilé.

Patrick Fiori a également partagé un duo avec un ex-talent de The Voice, Slimane. Ensemble, ils ont enregistré le premier single « Promesse », choisi pour être aussi le titre de l’album. Une rencontre artistique réussie comme en témoignent les commentaires des fans : « Très beau duo et une magnifique chanson », peut-on lire. « Deux belles voix réunie », a ajouté un internaute.

