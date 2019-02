Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Pearl chante depuis qu’elle est toute petite et a toujours voulu en faire son métier. Pendant 16 ans, elle suit des cours, fait partie d’une chorale, s’essaye à l’Opéra. C’est au moment de préparer l’entrée au conservatoire de Paris qu’elle décide de tout arrêter. Le rythme est trop intense et la jeune femme ne tient pas le choc psychologiquement. Face à ce traumatisme, elle préfère se diriger vers une autre voie professionnelle.



“Tu es une perle”

Aujourd’hui, Pearl veut revenir sur le devant de la scène et retenter sa chance pour se prouver à elle-même qu’elle peut le faire. Sur le plateau de The Voice, elle reprend le tube de Coolio, “Gangsta’s Paradise”. Ils sont deux coachs à se retourner : Soprano et Jenifer. “J’ai craqué. Je te trouve simple et complexe à la fois. Je ne pouvais pas ne pas saluer ton talent,” confie Jenifer. Soprano qui a eu des frissons dès les premières secondes, se lance dans un monologue pour la récupérer dans son équipe. “Tu es une perle, Pearl”. Touchée en plein coeur, le talent continue l’aventure avec Soprano.



Découvrez maintenant, sa reprise inédite dans la #TalentRoom :