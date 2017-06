Par SB | Ecrit pour TF1 |

La séquence est passée inaperçue. En tout cas, Lisandro Cuxi, le grand gagnant de The Voice 6 n’a rien vu. Hors les yeux des journalistes de Quotidien ont une spécificité particulière : voir ce que personne ne remarque. Alors que le talent de M Pokora est l’invité de Yann Barthès pour revenir sur sa victoire de ce week-end, l’animateur veut lui montrer cette fameuse séquence : un accident de pantalon.

Ça se passe pendant le passage de Lucie. Le talent de Florent Pagny chante « New York, New York » de Frank Sinatra. Elle est accompagnée de quatre danseurs et survole sa prestation. Derrière elle, les danseurs assurent la chorégraphie et enchaînent les fentes. Sauf que, danser en pantalons de smoking, c’est risqué. L’un des danseurs l’a appris à ses dépens. Alors qu’il plie les jambes en seconde position, le pantalon craque complètement. Mais loin d’être horrifié, le danseur très professionnel continue la chorégraphie, réprimant un fou rire, tout de même.



Lisandro est un peu sous le choc en voyant la séquence. « J’espère que ça ne m’arrivera jamais, parce que moi aussi, je danse », déclare le jeune homme, les yeux fixés sur l’écran qui diffuse le passage. Yann Barthes en profite pour saluer le danseur qui est allé jusqu’au bout de la chorégraphie et pour cacher son entrejambe déchiré à la fin, improvise une pose digne de Michael Jackson.