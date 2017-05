Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Manoah

Complexée par sa voix parlée, c'est sur sa voix chantée qu'elle veut qu'on la juge. Manoah avait enchantée les quatre coachs lors des auditions à l'aveugle avec sa reprise de Man Down de Rihanna. Malgré les charmes de tous les juges, c'est Zazie qu'elle choisit de rejoindre. Pour sa battle, elle est opposée à Hélène sur Les filles d'aujourd'hui de Joyce Jonathan et Vianney. Non retenue par sa coach, elle est volée par Mika qui estime qu'il ne peut pas la laisser partir.

Marvin Dupré

Avec sa version personnelle de Let Me Love You de Justin Bieber, Marvin Dupré a fait retourner les fauteuils des quatre coachs. Mais ce sont les arguments de Mika qui ont plus d'écho dans la tête du jeune chanteur. "On a tous entendu quelque chose qui provoque émotion et curiosité", expliquait d'ailleurs le coach. Lors des battles, il était opposé à Elise Melinand sur Fast Car version Jonas Blue. Mika n'a pas hésité longtemps avant de le choisir pour continuer l'aventure.

Agathe

En chantant Je dis M de Matthieu Chedid - M - , Agathe s'était attirée la sympathie de tous les coachs, séduits par la maîtrise vocale incroyable de la jeune femme. Lors des battles, elle était opposée à la Suédoise Sofia sur le titre We don't talk anymore de Charlie Puth. Si les deux chanteuses ont livré une prestation digne des plus grandes professionnelles, Mika a dû faire un choix, il a continué avec Agathe.

Lou Mai

C'est parce qu'elle cherche à convaincre le plus difficile des auditoires qu'elle s'est lancée dans l'aventure The Voice : ses parents. Lors des auditions à l'aveugle, Lou Mai s'attaque à un titre du panthéon du rock : Bohemian Rhapsody de Queen et elle déclenche une véritable bataille au sein des quatre coachs. Mika récupère le talent qu'il oppose à Claire Gauthier. C'est elle qui tire son épingle du jeu et décroche son ticket pour l'épreuve ultime.

The Sugazz

Les trois filles originaires de Suisse ont enchanté les coachs avec leur reprise exquise d'American Boy d'Estelle. Les énergiques jeunes femmes ont choisi de rejoindre Mika émerveillé par les harmonies parfaites des chanteuses. Lors des battles, elles étaient opposées à JJ sur Fiche le temps Jack de Richard Anthony. Leur humour et leur maîtrise vocale ont convaincu le coach de continuer le chemin avec elles.





Imane

C'est avec une version exotique de la chanson Christine de Christine & The Queens qu'Imane a séduit son coach. La jeune adolescente de 16 ans continue de mélanger ses diverses influences avec une facilité déconcertante. Lors des battles, elle était opposée à Valentin F sur le titre Come de Jain.

Juliette

Elle a 18 ans et une signature vocale très prononcée. Si Florent Pagny estimait qui lui manquait encore un peu de muscle après son audition à l'aveugle durant laquelle elle a chanté Ces idées-là de Louis Bertignac. Mika l'oppose à Samuel M lors des battles et c'est elle qui convainc le coach de continuer l'aventure The Voice.

Incantèsimu

Les trois Corses d'Incantèsimu ont repris Zombie de Cranberries en apportant leur propre univers musicale et culturelle. C'est ce qui a séduit les coachs et notamment Mika. Pour les battles, les garçons étaient opposés à Morgan sur le titre Streets Of Philadelphia du Boss Bruce Springsteen. Malheureusement pour Morgan, c'est Incantèsimu qui se qualifie pour l'épreuve ultime.

Vincent Vinel

Musicien malvoyant de 20 ans, Vincent Vinel possède une bonne dose d'humour, de culot et il possède l'oreille absolue. Pour les auditions à l'aveugle, il surprenait les trois garçons du jury de The Voice avec une version très personnelle de Lose Yourself d'Eminem. Lors des battles, il précipite Guylaine vers la sortie avec le titre Love Me, Please Love Me de Michel Polnareff.