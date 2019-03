Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Originaire de Bastia, Petru est très attaché à son île et à sa culture. Depuis tout petit, il chante uniquement en Corse, pour partager les valeurs et la tradition de cette langue. Marchand de fruits et légumes, le jeune homme chante régulièrement pour ses clients, des “anciens”, habitants dans les villages. “J’adore mon travail, me retrouver avec les anciens, ma terre, mon peuple … Mais je dois reconnaître que ma vraie passion c’est la musique,” confie Petru dans son portrait.

“Corsica” Chant traditionnel Corse de Petru Guelfucci

Ce soir, sur la scène de The Voice, Petru représente son île natale et ses racines en interprétant un chant traditionnel corse, “Corsica”. Petru a séduit Jenifer et Julien Clerc. “C’était très beau. A mon avis, à ce moment précis, mon père est en train de se dire : “Mais pourquoi il ne s’est pas retourné ?” Il va me torturer” -”Ma mère va me dire la même chose,” répond Mika à Soprano. “Il est vrai que c’est une chanson d’une grande importance pour notre île,” commente Jenifer. “C’est une chanson qui est censée se chanter à plusieurs et tu as grandement relevé ce défi. Venir la défendre tout seul avec ton âme, l’amour que tu as pour ta patrie. Tu peux être fier toi !” Julien Clerc s’est retourné un peu plus tard. S’il avoue adorer les chanteurs corses, il a hésité sur les possibilités de Petru pour la suite de l’aventure. “Puis, il est arrivé quelque chose. Vous m’avez simplement choppé émotionnellement. Vous m’avez pris le coeur. Bravo !” confie Julien. Pour la suite de l’aventure The Voice, Petru veut “suivre son instinct” et intègre l’équipe de Jenifer. “Ti ringraziu” et “A prestu” a lancé sa coach !