Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Le meilleur souvenir de votre aventure ?

Les KO ! C’était chouette de vivre cette soirée avec toute l’équipe de Julien Clerc. J’ai adoré chanter “To build a home” aussi.

Un moment à oublier ?

Peut-être cette semaine parce qu’elle est très intense et je suis très fatigué. J’ai dû mal à tenir mais c’est pour la bonne cause.

Le conseil de Julien Clerc que vous allez emporter avec vous ?

Lors des répétitions du premier live, il nous a dit à tous : On ne commence pas à répéter tant que le son dans nos oreilles n’est pas parfait. C’est très important parce qu’en tant que jeunes artistes, on n’ose pas tellement s’affirmer face aux techniciens, aux professionnels. Alors qu’avoir un bon son quand on est sur scène, c’est le plus important. Si on chante faux parce qu’on a un mauvais retour, c’est notre problème. Le public ne nous le pardonnera pas.

Quel est votre état d’esprit avant la finale ?

Je ne suis pas stressé, voir même assez détendu. The Voice était un moyen pour moi, de rencontrer mon public, me découvrir en tant qu’artiste. Maintenant, c’est que du plaisir !

Quelle est la seule personne capable de vous rassurer avant la finale ?

Ma maman parce qu’elle me rappellerait pourquoi je suis venu dans l’émission. Cette aventure représentait un moyen plutôt qu’une fin.Tous mes objectifs sont déjà remplis à 300%. Elle me dirait que je n’ai plus qu’à profiter à fond de cette dernière soirée.

Comment vous gérez votre soudaine popularité ?

A vrai dire, on est un peu dans une bulle. On ne sort pas beaucoup du studio mais sur les réseaux sociaux, je reçois beaucoup de messages auxquels j’essaie de répondre au maximum. Je reçois beaucoup de messages d’amour et de demandes en mariage aussi (rires). Rencontrer quelqu’un n’est pas ma priorité aujourd’hui. Je n’ai pas le temps et je préfère me consacrer à la musique pour le moment.

Et après ?

Je vais dormir pendant un mois ! Plus sérieusement, j’ai envie de continuer à travailler ma musique et sur un album qui me ressemble. Cette aventure m’a conforté dans mon univers musical tout en m’apportant de nouvelles techniques. J’ai aussi fait beaucoup de rencontres. C’était une belle expérience qui va me servir pour la suite.

