Fils de parents musiciens, Pierre Danaé a grandi dans un univers musical. Pourtant, s'il était prédestiné à suivre les traces de son père, guitariste professionnel et de sa mère, professeure de musique, c’est tardivement qu’il décide de se mettre à la musique. Ses premiers pas, il les fait dans un bar londonien dans lequel il interprète ses propres chansons au piano. Une expérience qui sonne comme un déclic pour le jeune homme qui embrasse définitivement la vocation familiale, conscient d’avoir trouvé sa place dans la musique. En participant à The Voice, Pierre vient se confronter à l’avis de professionnels.







“Wicked Game” - Chris Isaac

Pour la dernière soirée des auditions à l’aveugle, Pierre Danaë a choisit de défendre “Wicked Game” de Chris Isaac, accompagné de sa guitare. Julien Clerc, Jenifer et Mika n’attendent pas le refrain pour appuyer sur le buzzer. Soprano préfère savourer la prestation à l’aveugle jusqu’au bout. Quatre coachs séduits et une standing ovation, Pierre Danaë a bien fait de venir ce soir. “Tu chantes comme tu souris,” commente Mika. “Tu as un sourire formidable et tu as fait cette chanson avec beaucoup d’élégance. Si jamais on travaille ensemble, je te donnerais un ou deux petits trucs,” se vend Julien Clerc. “Honnêtement, j’adore les chaussures de Mika. Elles sont incroyables, elles m’envoient des paillettes dans les yeux,” confie Pierre Danaë. “Les chansons ou les chaussures ?” se marre Mika. “Mais je pense que je vais aller avec Julien Clerc”. Pierre Danaë a reçu la reconnaissance qu’il attendait de The Voice et c’est dans l’équipe de Julien Clerc qu’il poursuit l’aventure.