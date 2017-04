Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

L’ambiance est toujours au rendez-vous sur le plateau de The Voice. Malgré le stress des auditions à l’aveugle et des battles, les talents prennent toujours du plaisir. Et c’est le principal.

Samedi soir, Candice Parise et R’Nold étaient face à face pour une quatrième battle très rythmée. Le duo a ainsi repris la chanson de David Guetta et Zara Larsson « This One’s For You », qui a connu un véritable succès dans les plus grands clubs du monde entier durant l’Euro de football 2016. Un challenge pour Candice Parise : « Je me suis dit ‘comment on va aborder cette chanson, il y a un côté très dynamique, un peu clubbing’ », a-t-elle expliqué, visiblement stressée à l’idée d’interpréter cette chanson. De son côté, R’Nold n’était pas non plus confiant : « Pour moi la difficulté sur ce titre, c’est la tonalité au niveau de la tessiture, elle est assez aiguë », a-t-il confié. Mais pas de panique, le duo a réussi haut la main sa battle.

Sur la scène de The Voice, les deux artistes ont finalement mis le feu, malgré leurs craintes. Durant quelques minutes, le plateau s’est transformé en une véritable boîte de nuit. Et Florent Pagny a beaucoup apprécié cette prestation : « Ce sont deux grands interprètes, deux grands chanteurs, deux magnifiques voix parfaitement maîtrisées », a expliqué le coach. De son côté, Zazie a salué l’aisance des deux talents : « C’est difficile puisqu’on est dans des équités de technique vocale et de générosité », a-t-elle affirmé. A l’issue de la battle, Florent Pagny a choisi de poursuivre l’aventure auprès de R’Nold.

