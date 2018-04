Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Après les séquences en studio, les 16 finalistes de "The Voice 7" ont tourné le clip de leur premier single collectif. Découvrez les coulisses de ce tournage réalisé dans la joie et la bonne humeur.

C’est en musique que les talents de The Voice 7 font patienter leurs fans jusqu’au coup d’envoi des directs de l’émission donné samedi, en prime sur TF1. Afin de promouvoir ce grand rendez-vous attendu de pied ferme par les inconditionnels du concours musical de la Une, les 16 finalistes ont enregistré en studio une belle reprise de Can You Feel It des Jackson 5. Un titre pour lequel ils ont ensuite tourné un clip très coloré dont le making-of vient d’être dévoilé par MYTF1.fr.

Dans cette vidéo de trois minutes, on retrouve ainsi Guillaume, Maëlle ou encore Edouard Edouard et Liv del Estal dans les coulisses de ce tournage. "Aujourd’hui, on tourne le clip pour le teaser. Ça va être rigolo, je ne sais pas ce qu’ils vont nous faire faire, j’ai un peu hâte de voir ce qu’il va se passer", raconte ainsi Guillaume. De leur arrivée dans le studio aux séquences devant le fond vert en passant par la pause maquillage et les retrouvailles entre talents, cette vidéo exclusive plonge les fans de The Voice 7 dans l’envers du décor.

Après avoir repris les Jackson 5 pour ce teaser de choc, les 16 finalistes vont s’attaquer à de nouvelles chansons samedi soir afin d’être choisis par le public ou leur coach. Pour rappel, l’équipe de Florent Pagny pour ce premier direct, est composée de Gabriel, Yasmine Ammari, Hobbs et Raffi Arto tandis que celle de Pascal Obispo rassemble Kriill, Ecco, Xam Hurricane et Betty Patural. Les couleurs de la team Mika seront portées par Casanova, Sherley Paredes, Frédéric Longbois ainsi que Guillaume. De son côté, Zazie a coaché pour cette nouvelle étape Edouard Edouard, B. Demi-Mondaine, Maëlle et Liv Del Estal.

Retrouvez le premier direct de The Voice 7 ce samedi à 21h sur TF1. Découvrez ci-dessous le clip des 16 finalistes :