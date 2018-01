Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Zazie, Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo sont prêts. Samedi 27 janvier à partir de 21 heures sur TF1, vous avez rendez- vous pour les premières auditions à l’aveugle de cette septième saison inédite de The Voice. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le niveau est une nouvelle fois au rendez-vous pour cette édition. Avant l’enregistrement du prime, Anne-Sophie Delcour de l’émission 50 Mn Inside a réussi à se glisser dans les coulisses pour rencontrer les quatre coachs. Toujours motivés, Zazie, Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo n’ont pas hésité à se confier sur cette nouvelle saison et leurs retrouvailles avec le célèbre buzzeur : « J’avais du mal à ne pas taper, buzzer c’est ça le mot », a lancé le nouveau coach de l’émission.

Cette année encore, les coachs enchaîneront les buzz pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Comme en témoignent les images ci-dessus, plusieurs talents arriveront à se démarquer sur scène. Qu’ils soient jeunes ou plus âgés... Peu importe, seule la voix compte ! Et pour cette nouvelle édition, la playlist des auditions à l’aveugle sera une nouvelle fois rythmée. Une jeune femme interprétera par exemple « Life on Mars » de David Bowie. Un classique qui pourrait bien faire chavirer le cœur des coachs, du public mais aussi des téléspectateurs. Pour savoir qui sera sélectionné parmi les premiers talents en compétition, rendez-vous samedi 27 janvier à 21 heures sur TF1.