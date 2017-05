Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Les battles sont finies. Zazie a dû faire des choix cornéliens au sein de sa team et se séparer de nombreux talents. C'est la dure règle de The Voice. MYTF1 fait le point sur les talents qui se sont qualifiés pour l'épreuve ultime.

Will Barber

A peine a-t-il poussé sa première note que Zazie se retourne pour ce talent qu'elle qualifie d'authentique. Sa reprise stratosphérique et habitée d'Another Brick in The Wall de Pink Floyd a convaincu la coach qui estime qu'elle a besoin d'un talent comme lui dans The Voice. Lors de sa battle, il était opposé à De Laurentis sur un titre très éloigné de son univers, Thank You d'Alanis Morissette.

Alexandre Sookia

Il est plus habitué au cabine d'enregistrement qu'au grande scène et plateau de télévision. Le timide Alexandre voulait dépasser la frontière du studio et se confronter au public. Du haut de son tabouret, avec One de U2 qu'il interpréte en guitare-voix, il parvient à conquérir le cœur de Zazie, touché par sa sensibilité à fleur de peau. Lors des battles, il était opposé à deux jeunes femmes issus du même univers. Tous débarrassé de leur guitare, ils interprètent Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de Fancis Cabrel. Après de longues minutes d'hésitation, Zazie opte pour Alexandre au détriment de Colour of Rice et Elsa Roses.

Matthieu

Il avait surpris tout le monde, pendant les auditions à l'aveugle en revisitant Dès que le vent soufflera de Renaud. Le jeune homme assume clairement son univers rock et fait retourner les fauteuils des quatre coachs. C'est le côté sauvage de Matthieu qui lui a permis de sauver sa place lors des battles. Il était opposé à Fabian, sur Aussi libre que moi de Calogero.

Nicola Cavallaro

Zazie qualifie ce talent d'origine italienne d'impressionniste de la musique. Lors de son audition à l'aveugle, il avait supris les coachs en reprenant Falling d'Alicia Keys d'une manière très personnelle, avec sa voix très rauque et puissante. Pour sa battle, il était opposé à Jules Couturier sur Too Close d'Alex Clare et Zazie a fait le choix de continuer avec lui.





Marius

Il a commencé la musique pour plaire aux filles et c'est une femme qu'il a conquis lors des auditions à l'aveugle. Marius a choisi de reprendre All I Want des Irlandais Kodaline. Les quatre coachs se retournent mais les arguments de Zazie font plus d'écho dans la tête du jeune homme qui rejoint son équipe. Pour les battles, il était opposé à Leman. C'est sa folie douce qui lui permet de sauver sa peau dans l'aventure.

Emmy Liyana

C'est après avoir rencontré Slimane dans un bar de la capitale qu'Emmy Lianna décide de tenter l'aventure The Voice. Pour se démarquer, elle choisit d'interpréter Power of Love de Frankie Goes To Hollywood. "On n’a jamais entendu ça avant. Tu es unique !", déclare Zazie, totalement conquise. Lors des battles, elle est opposée à Dilomé sur le mythique L'Aigle Noir de Barbara. C'est elle qui est sauvée par la coach. Dilomé ne quitte pas The Voice puisqu'il se retrouve chez M Pokora.

Valentin Stuff



Lors des auditions à l'aveugle, le baryton n'avait séduit que Florent Pagny avec sa version originale de Pull Marine d'Isabelle Adjani. Pendant les battles, le coach l'avait testé face à Nathalia sur Je te pardonne de Maître Gims mais il n'avait pas été retenu. Zazie, qui estime qu'elle ne pouvait pas le laisser partir, décide de le voler.

Hélène

Pour Zazie, Hélène est "une vieille âme", pourtant elle n'a que 16 ans. C'est la maturité dans la voix, le mélange de moderne et de lyrisme qui ont séduit les oreilles de la coach. Lors des auditions à l'aveugle, elle s'était attaquée à La nuit je mens d'Alain Bashung et avait fait retourné deux sièges. Pendant les battles, elle avait été opposée à Manoah sur Les Filles d'aujourd'hui de Vianney et Joyce Jonathan. Zazie choisit de garder son "joli ovni" au détriment de Manoah qui se retrouve volée par Mika.

Audrey

Dans la catégorie ovni, il y a aussi Audrey. Lors des auditions à l'aveugle, elle avait métamorphosé Just Can't Get Enough de Depeche Mode. Zazie se retourne dès les premières secondes de sa prestation séduite par le grain de voix et la singularité de la jeune femme. Pour les battles, elle affronte Julia Paul. Ensemble, elles décident de livrer une version très personnelle et dépouillée du tubesque Rolling In The Deep d'Adele. Zazie préfère continuer avec la singulière Audrey. Julia Paul est volée par Florent Pagny.