Lisandro Cuxi

Les téléspectateurs de The Voice connaissent bien ce jeune garçon puisqu'il a déjà participé à la version kids du programme. En reprenant Can't Stop The Feeling lors des auditions à l'aveugle, Lisandro Cuxi surprend Mika, Zazie et M Pokora, c'est ce dernier qui le récupère. A l'épreuve des battles, il l'oppose à Angelo Powers sur le tubesque Runnin' de Beyoncé et Naughty Boy. Sans surprise, celui que Mika appelait déjà la star se qualifie pour l'épreuve ultime.

Ry'm

Avec son piano renversé, façon contrebasse, son sens du groove et son timbre de crooner américain, Ry'm avait séduit les coachs. Sa reprise très personnelle de Hit The Road Jack avait convaincu M Pokora qui l'avait appelé "le crooner des temps modernes". Pour les battles, le jeune Strasbourgeois était opposé à Aurelle sur For me Formidable de Charles Aznavour. Son coach décide de sauver Ry'm, "pour sa folie".

Karla

A 16 ans, Karla a déjà tout de la grande showgirl américaine. C'est avec Without You de Mariah Carey que la jeune Toulonnaise tente sa chance aux auditions à l'aveugle. Les quatre coachs se laissent séduire par la voix parfaitement maîtrisée de la jeune fille mais elle choisit de rejoindre la team de M Pokora. Lors des battles, elle chantait avec Lily Berry et Lisa Mistretta sur Bang Bang de Jessie J. Une battle girl power spectaculaire vocalement d'où Karla est sortie gagnante.





Nico

L'homme connaît bien M Pokora puisqu'il s'était croisé dans la comédie musicale Robin des Bois. Le chanteur est devenu son coach après les auditions à l'aveugle durant lesquelles il avait interprété What Goes Around...comes Around de Justin Timberlake. Lors des battles, il devait se mesurer à Kuku sur Hey Yah d'Outkast et gagne son ticket pour l'épreuve ultime.



Ann Shirley



En reprenant Hometown Glory d'Adele, lors des auditions à l'aveugle de The Voice, Ann Shirley fait se retourner les quatre fauteuils des juges. Malgré toutes les éloges des jurys, elle choisit de rejoindre l'équipe de M Pokora. Ce dernier l'oppose à Ophée à l'épreuve des battles sur Juste après de Jean-Jacques Goldman. Séduit par la prestation, il lui offre la possibilité d'aller plus loin dans le concours.

Vincent

Lors des auditions à l'aveugle, Vincent se démarque choisit de revisiter Virtual Insanity de Jamiroquai. Son groove et son timbre de voix séduisent les quatre coachs. Se sentant plus connecté avec M Pokora, il préfère rejoindre ses rangs. Pour les battles, il affronte le duo de rappeurs Fonetyk & Dama sur Hall of Fame de The Script feat Will I Am. Persuadé que le duo sera signé dès leur sortie, le coach estime qu'il vaut mieux continuer l'aventure avec le funky Vincent.

Sacha

Le jeune Sacha n'avait convaincu que M Pokora lors des auditions à l'aveugle. Il avait interprété Crazy in Love de Beyoncé, dans la version Cinquante nuances de Grey. Son coach avait le sentiment de voir "pas mal de choses dans sa panoplie". Pour les battles, l'adolescent de 17 ans tirait son épingle du jeu sur Alter Ego de Jean-Louis Aubert en prenant l'avantage sur Enzo.

Andréa Durand

Mannequin de profession, c'est dans la musique - sa véritable passion - qu'Andréa veut percer. Lors des auditions à l'aveugle, elle impressionne Florent Pagny et M Pokora avec sa revisite rock de Désenchantée de Mylène Farmer. Elle choisit de rejoindre l'équipe de M Pokora. Lors des battles, c'est sur le titre N'importe Quoi de Florent Pagny qu'elle est opposée à Vincent. Si le coach hésite longuement, il décide de privilégier la proposition d'André au grand dam de Vincent.

Dilomé

Avec Madame Rêve d'Alain Bashung, Dilomé avait fait rêver l'unique madame du jury. Les paroles de Zazie avait convaincu le jeune homme de le rejoindre dans ses rangs. Malheureusement, elle a dû se séparer de lui à l'issue de la battle contre Emmy Liyana sur L'Aigle Noire de Barbara. Mais M Pokora et Mika décident de le voler. Dilomé a le luxe de choisir, à nouveau, son coach. Il rejoint M Pokora.