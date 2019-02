Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Le premier talent de cette saison 8 de The Voice que nous vous proposons de découvrir, s’appelle Gage. Un chanteur canadien d’origine haïtienne dont la voix ne vous est peut-être pas inconnue. Avec un univers profondément influencé par Bob Marley, Stevie Wonder ou encore Marvin Gaye, Gage fait ses premiers pas dans la musique aux côtés de Corneille et Gardy Fury avec lesquels il forme le groupe R’n’B O.N.E. Avec leur titre Zoukin qui se classe rapidement numéro 1 des ventes, le groupe enchaîne les premières parties de chanteurs nord-américains comme Isabelle Boulay et Kelis. Le groupe se dissout en 2001 et Gage revient en première partie de son ami Corneille, fort du succès de ses tubes en solo Trop Fresh et Pense à moi.



Le soutien inattendu de Corneille

En 2012, comme il le raconte dans son portrait, il décide de faire une pause musicale pour partir rejoindre sa maman, victime du tremblement de terre qui a frappé Haïti. “Cela a été un vide dans ma vie et je me suis souvent demandé : Qu’est-ce que tu vaux ? Je suis là parce que je crois en moi”. “Revenir dans la lumière comme un débutant est une preuve d’humilité,” souligne Nikos. Et justement, il y en a un qui croit à ce retour, c'est Corneille ! Son ancien complice a tenu à lui envoyer un petit message vidéo pour le soutenir dans cette nouvelle aventure. Alors maintenant, les coachs se retourneront-ils sur la voix de Gage ? Réponse dans The Voice, ce samedi 9 février à partir de 21h sur TF1.