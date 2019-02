Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Vous avez regardé The Voice samedi soir ?

Je n’ai pas pu voir l’émission puisque j’étais à Madrid, là où je vis. J’ai regardé ma prestation en replay. Je suis contente de ce qui s’est passé et du résultat. Honnêtement, c’est moins pire que ce que je pensais. Cette chanson était très risquée et jusqu’à la dernière minute, j’ai voulu annuler.





Avez-vous lu ce qu’on pensait de vous sur les réseaux sociaux ?

J’ai vu que ça buzzait pas mal et je me suis dit : Oh merde qu’est ce qu’il se passe ? Il y avait beaucoup d’avis partagés ! Soit on adore, soit on déteste. Ce qui est plutôt bien parce que ça veut dire qu’on ne laisse pas indifférent. Et même si il y a eu des critiques sur ma personnalité, la raison pour laquelle je suis là, c’est la voix et j’ai reçu beaucoup d’avis positifs.





Vous avez vraiment choisi Jenifer par la plouf ?





C’est dingue. Tout le monde me demande si j’ai vraiment fait la plouf. Beaucoup pense que je fais le show pour le show mais en fait, c’est vraiment moi. C’est comme ça que je suis dans la vie. Je partais du principe que quand on fait la plouf, ce n’est pas nous qui choisissons. J’ai laissé le destin choisir pour moi et je savais que dans tous les cas, j’avais confiance en ce que cela allait m’apporter. Aujourd’hui, je suis tellement contente d’être dans l’équipe de Jenifer. Elle est top ! Elle me laisse vraiment être libre et moi-même dans l’émission.





Et pour la suite de l’aventure, vous nous réservez des surprises ?

C’est vrai que j’ai une personnalité un peu débordante mais ce qui vient après sera plus calme. Les téléspectateurs vont découvrir l’autre partie de moi, plus réservée, plus posée. Ce que je veux, c’est être le plus possible dans la vérité !









The Voice - Saison 8, samedi 16 février 2019 sur TF1.