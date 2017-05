Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

L’Épreuve Ultime restera dans les annales pour Florent Pagny. Le coach de "The Voice" a en effet vécu une grande première après l’émission diffusée samedi dernier !

Les talents de Zazie et M Pokora ne sont pas les seuls à avoir relevé un défi samedi soir. Alors que ces artistes s’affrontaient pour décrocher les dernières places pour les directs de The Voice 6, les coachs ont eu droit à une sacrée surprise de la part de Nikos Aliagas. L’animateur du concours musical de TF1 leur a demandé de tirer au sort une des boules leur permettant de tester un nouveau métier.

Florent Pagny s'est retrouvé ainsi dans la peau d’un chauffeur de salle l’espace de quelques instants. Un défi qu’il a pris très à cœur. Debout devant son fauteuil rouge, le chanteur a harangué le public pour faire naître une ambiance de folie sur le plateau de The Voice 6.the v Mika n’a pas hésité à se lever lui aussi pour mettre le feu. "Tu vois, on chauffe la salle", a lancé Florent Pagny à Nikos Aliagas avant d’ajouter : "en six ans, c’est la première fois !"

Florent Pagny n’est pas le seul à avoir testé l’un des métiers présents dans les coulisses de The Voice 6. Alors que M Pokora a joué les cadreurs, Mika a pris la place, quelques instants, de Jean-Baptiste Goupil. Caméra à la main, il a dévoilé tout ce qu’il se passait en dehors du plateau de l’émission ! Zazie est tombée pour sa part sur un défi particulièrement difficile ! Elle a en effet pris la place de Nikos Aliagas à la présentation.

Retrouvez le premier direct de The Voice 6 ce samedi 20 mai à 21 heures sur TF1.