Talent de Zazie lors de cette saison 6 de "The Voice", Emmy Liyana va assurer la première partie d’un des concerts de la tournée. Découvrez où et quand vous pourrez la retrouver en live !

Le coup d’envoi de la tournée The Voice approche à grand pas. C’est le 18 juin prochain, à Rennes, que 8 talents sélectionnés pour cette série de concerts remonteront sur scène pour rencontrer, en live, leur public. Outre Lisandro Cuxi, Ann-Shirley, Matthieu, Nicola Cavallaro, Shaby, Lucie, Audrey et Vincent Vinel, les fans pourront également retrouver, en première partie, certains artistes qui ont également participé à cette belle aventure The Voice 6.

Le 25 juin prochain, c’est Emmy Liyana qui présentera son univers artistique aux spectateurs venus assister au concert The Voice 6 donné au Palais des Sports de Paris. Une belle opportunité pour la jeune femme qui a quitté l’émission lors du premier direct. Un prime dans lequel quatre talents étaient en compétition dans chaque équipe. Deux étaient sauvés par les téléspectateurs et un dernier gagnait sa place pour la suite de l'aventure grâce à leur coach. Alors que Marvin Dupré et Nicola Cavallaro sont restés en course grâce aux fans de The Voice, Matthieu a été sauvé par Zazie face à Emmy Liyana qui n’a pas démérité avec sa reprise de California Dreamin' des Mamas & Papas.

Pour assurer la première partie de la tournée The Voice, les organisateurs ont fait appel à des talents de choc. Alors que Côme ouvrira le bal dans la plupart des concerts, il fera une place à ses côtés le 25 juin prochain à Paris à Marvin Dupré. Il sera ensuite remplacé par Hélène (talent de Florent Pagny dans cette saison 6) le 20 juin à Toulouse et par le duo Imane/Marius le 15 juillet à Marseille.

Si vous souhaitez assister à la tournée The Voice 6, vous pouvez acheter vos places en cliquant ici !