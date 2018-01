Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Samedi 27 janvier, c’était le grand retour de "The Voice" sur TF1. Pascal Obispo, le petit nouveau de cette saison 7, a raflé plusieurs talents. Pendant cette première soirée d’auditions à l’aveugle, il a mis l’ambiance sur le plateau du concours de chant !

Dès les premières minutes des auditions à l’aveugle, Pascal Obispo s’est imposé. Et pour cause, il a buzzé le premier talent qui a foulé la scène de The Voice. Solia, 29 ans, est donc la première à intégrer son équipe. Une belle entrée en matière pour Pascal Obispo, qui a ensuite raflé le deuxième talent de la soirée, la timide Ecco qui s'est littéralement révélée sur la scène. Pour convaincre la jeune fille de 16 ans de poursuivre l’aventure avec lui, il a sorti le grand jeu. L’interprète de Lucie a rejoint la candidate sur scène pour la remercier de sa prestation. "Tu es une extraterrestre de l’émotion", a-t-il déclaré.

Pascal Obispo a mis toutes les chances de son côté pour rafler un maximum de talents. S’il a été gentiment "bizuté" par les autres coachs, il ne s’est pas laissé faire! L’auteur-compositeur a twerké devant Mika sur la prestation sexy de Dréa Dury au son de Rude Boy de Rihanna avant de dire quelques phrases en Espagnol à la jeune Colombienne, il a mimé le papillon sur le plateau, s’est mis debout sur son fauteuil rouge, appuyé sur le buzzer avec son pied… Bref, il en a mis plein la vue au public et aux candidats ! Le chanteur n’a eu de cesse de vanner ses petits camarades pendant toute la soirée. Il s’est notamment moqué de Florent Pagny et a lancé des petits piques à Zazie et Mika. Autant dire que le nouveau coach a enflammé le plateau du show musical.



